POL-RT: Unfälle, Bei Streit verletzt, Fahrzeuge aufgebrochen, Exhibitionist, Nach Arbeitsunfall verstorben, Dieb in Umkleidekabine, Einbruch

Streitigkeiten unter Bekannten

Nach einer Auseinandersetzung am frühen Mittwochmorgen auf dem Gelände einer Tankstelle in der Konrad-Adenauer-Straße ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 29-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Kurz vor drei Uhr war es dort zwischen dem 29-Jährigen und seinem 30 Jahre alten Bekannten wohl aus nichtigem Anlass zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und anschließend zu Handgreiflichkeiten gekommen. In deren Verlauf soll der Jüngere den Älteren mit einem unbekannten Gegenstand leicht verletzt haben. Ein Rettungswagen brachte den 30-Jährigen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Metzingen (RT): Gegen Baustellenabsperrung gefahren und geflüchtet

Offenbar ganz bewusst hat ein 22-Jähriger am Dienstagabend in der Hindenburgstraße mit seinem BMW eine Baustellenabsperrung durchbrochen und ist anschließend weitergefahren. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war es am Abend zu einem innerfamiliären Streit gekommen, wonach sich der 22-Jährige gegen 19.15 Uhr den Wagen des Vaters schnappte und durch die Metzinger Innenstadt fuhr. In der wegen einer Baustelle teils gesperrten Hindenburgstraße hielt er zunächst am Absperrgitter auf Höhe der Hausnummer 16 an, gab dann jedoch Gas und durchbrach das Gitter, wie auch nachfolgend das Absperrgitter auf Höhe der Hausnummer 10. Dabei wurden die Absperrgitter gegen eine Hauswand und ein Schaufenster geschleudert, welches durch die Aufprallwucht zerbarst, wobei auch die Auslagen beschädigt wurden. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, der sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 2.500 Euro belaufen dürfte, fuhr er weiter. Er konnte wenig später samt dem BMW angetroffen werden, den er nach der Fahrt zudem noch selbst mittels Tritten und Schlägen erheblich beschädigt hatte. Er sieht nun entsprechenden Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Die Baustellenabsperrungen wurden nachfolgend wieder angebracht. Zur Sicherung der zerstörten Schaufensterscheibe war die Metzinger Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Metzingen (RT): Nach Arbeitsunfall seinen Verletzungen erlegen

(Nachtrag zur Pressemitteilung vom 15.08.2023/16.43 Uhr)

Ein Mann ist seinen bei einem Arbeitsunfall am Dienstag (15.08.2023) in der Metzinger Max-Planck-Straße erlittenen schweren Verletzungen erlegen. Der 60-Jährige hatte, wie bereits berichtet, eine Plattform an der Außenfassade einer Firma betreten. Hierbei war der Arbeiter acht Meter in die Tiefe gestürzt. Der 60-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, in der er am Dienstagnachmittag verstarb. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen, in die auch ein Gutachter eingeschaltet wurde, zur Ursache des Arbeitsunfalls übernommen. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Umkleidekabine ausgeplündert (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat sich am Dienstagabend in eine unverschlossene Umkleidekabine auf der Sportanlage Leinfelden im Randweg geschlichen und die Schränke ausgeplündert. Während des Fußballspiels, zwischen 19.30 Uhr und 21.45 Uhr, gelangte der Dieb in die Kabine des Gastvereins, durchsuchte die Schränke und ließ daraus Bargeld und Scheckkarten mitgehen. Bis der Diebstahl entdeckt wurde, waren die Bankkarten teils schon zu Abhebungen eingesetzt worden. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/903770 um Hinweise. (cw)

Kirchheim (ES): Radfahrerin verunglückt

Eine verunglückte Radfahrerin musste am Dienstagnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Die 74-Jährige war kurz nach 17 Uhr in der Sudetenstraße unterwegs. Hierbei touchierte sie den Randstein und stürzte von ihrem Fahrrad. Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Neckartenzlingen (ES): Seitenscheibe eingeschlagen

Auf einem Feldweg an der Neckartenzlinger Straße, gegenüber einer Tankstelle in der Straße Schleieräcker, hat am Dienstag ein Pkw-Aufbrecher zugeschlagen. Der Täter nutzte zwischen 15.15 Uhr und 15.45 Uhr die kurze Abwesenheit der Fahrerin aus und schlug an deren Ford Fiesta eine Scheibe auf der Beifahrerseite ein. Anschließend entwendete er aus dem Handschuhfach eine Geldbörse samt Inhalt. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (rn)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist geschnappt

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 44-Jährigen, der sich am Dienstagabend in der Mühlstraße vor Passanten entblößt hat. Gegen 21.45 Uhr wurde die Polizei verständigt, weil der Mann mit einem Rock bekleidet, ohne Unterwäsche in der Mühlstraße saß, sich vor Passanten präsentierte und dabei war, sich zu befriedigen. Durch die zeitnahe Alarmierung der Polizei konnte der deutlich alkoholisierte 44-Jährige noch vor Ort angetroffen werden. Er durfte nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers ausschlafen und sieht jetzt einer entsprechenden Anzeige entgegen. (cw)

Kusterdingen (TÜ): In Lagerhalle eingebrochen

In eine Lagerhalle in der Straße In der Kerf ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Der Unbekannte beschädigte ein an der Halle angebrachtes Schloss und gelangte so ins Innere. Dort suchte er nach Stehlenswertem. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Rottenburg (TÜ): Bauwagen aufgebrochen

Ein Bauwagen ist in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 18.15 Uhr, auf einem Firmengelände im La-Bienne-Weg aufgebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter trat mit brachialer Gewalt die Tür zu dem Wagen auf. Der Unbekannte erbeutete nach derzeitigem Kenntnisstand eine Kreissäge sowie einen Winkelschleifer im Wert von mehreren hundert Euro. Der Schaden an der eingetretenen Tür wird auf knapp 200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

