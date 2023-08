Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 22.08.2023/11.59 Uhr: Wohnwagen aufgebrochen - falsche Straße. Bitte diese, korrigierte Meldung verwenden:

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Wohnwagen aufgebrochen

In einen Wohnwagen sind Unbekannte am Montagabend eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und 22.40 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem auf dem Schulhof in der Frickenhäuser Straße geparkten Anhänger und durchsuchten ihn. Dabei stießen sie nach derzeitigen Erkenntnissen neben Bargeld auch auf ein Mobiltelefon, dass sie mitgehen ließen. Das Handy konnte später im Bereich der Steinlach, in der Metzinger Straße aufgefunden werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell