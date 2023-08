Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Vor Kontrolle geflüchtet; Wohnwagen aufgebrochen; Raub;

Reutlingen (ots)

Nach Unfall geflüchtet

Ganz erheblich alkoholisiert war ein 36-Jähriger, der am Montagvormittag in der Bahnhofstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Der Mann wollte gegen elf Uhr mit seinem Seat aus einem der an die Fahrbahn angrenzenden Parkplätze rückwärts ausparken. Weil er den Abstand zu einem daneben parkenden Opel falsch einschätzte, rempelte er den Wagen an. Dabei verursachte er einen Sachschaden von geschätzten 4.000 Euro. Obwohl er danach von Zeugen angesprochen und auf den von ihm verursachten Schaden hingewiesen wurde, fuhr er einfach davon. Er konnte im Verlauf der sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 3,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins angeordnet wurden. Er sieht nun einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Zwiefalten (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 25-Jähriger musste nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der K6745 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war kurz vor 15.30 Uhr mit seinem Skoda Octavia auf der Kreisstraße in Richtung Zwiefalten unterwegs. Dabei verlor er auf gerader Strecke im Bereich der Kreuzung in Richtung Mörsingen die Kontrolle über seinen Wagen und kam mit diesem nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der Pkw durch eine Böschung, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Während der 25-Jährige zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden musste, wurde sein Skoda von einem Abschleppunternehmen geborgen. Am Auto dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden sein. (rn)

St. Johann (RT): Unfall im Kreuzungsbereich

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 62-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag an der Kreuzung Wasserweg/ L380 erlitten. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wollte die Frau mit ihrem Nissan gegen 16.10 Uhr vom Wasserweg aus nach rechts auf die Landesstraße einbiegen. Dabei kam sie mit ihrem Wagen offenbar zu weit nach links und touchierte den Ford eines 35-Jährigen, der von der L380 aus Richtung Eningen kommend in den Wasserweg abbiegen wollte. Die 62-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. An ihnen war Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstanden. (rn)

Flughafen Stuttgart (ES): Fahrzeugbrand

Zu einem Pkw-Brand mussten am Montagnachmittag Feuerwehr und Polizei auf die L 1192 am Flughafen Stuttgart ausrücken. Ein 33-Jähriger war kurz nach 15.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz auf der Landesstraße von der Autobahn herkommend unterwegs und wollte zum Flughafen fahren. Kurz vor der Einfahrt in ein Parkhaus bemerkte er Rauch aus dem Motorraum aufsteigen und hielt an. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Auto vollständig aus und musste im Anschluss abgeschleppt werden. An dem 13 Jahre alten Mercedes war hierbei wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Zur Brandbekämpfung rückten die Flughafen Feuerwehr mit sieben Einsatzkräften und drei Fahrzeugen sowie die Feuerwehr Plieningen mit sieben Einsatzkräften und einem Fahrzeug aus. Da die Fahrbahn durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt wurde, kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Während des Einsatzes musste die L 1192 gesperrt werden. Durch Polizeikräfte wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vor Kontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen einen 30-Jährigen, der versucht hat, sich am Montagabend in Leinfelden einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Mann war gegen 20.50 Uhr mit seinem Opel Corsa in der Max-Lang-Straße fahrend einer Streife der Verkehrspolizei aufgefallen und sollte angehalten werden. Ohne auf die Anhaltesignale zu achten, beschleunigte er sofort und versuchte über das angrenzende Wohngebiet in Richtung Weilerwald zu flüchten. In der Sackgasse des Fichtenwegs ließ der dann seinen Wagen stehen und versuchte weiter zu Fuß zu flüchten, konnte aber nach einer kurzen Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Im Verlauf der Ermittlungen meldete sich eine 73 Jahre alte Radlerin, die wegen der riskanten Fahrweise des Opel gefährdet worden war, zum Glück aber nicht verletzt wurde. Daher sucht die Verkehrspolizei Esslingen nach weiteren Verkehrsteilnehmern, die eventuell gefährdet wurden. Zudem könnte der 30-Jährige bei seiner Fahrt möglicherweise auch geparkte Autos touchiert haben. Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420. (cw)

Nürtingen (ES): Wohnwagen aufgebrochen

In einen Wohnwagen sind Unbekannte am Montagabend eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und 22.40 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem auf dem Schulhof in der Mörikestraße geparkten Anhänger und durchsuchten ihn. Dabei stießen sie nach derzeitigen Erkenntnissen neben Bargeld auch auf ein Mobiltelefon, dass sie mitgehen ließen. Das Handy konnte später im Bereich der Steinlach, in der Metzinger Straße aufgefunden werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reichenbach (ES): Wohnwagen in Brand geraten

Zu einem Brand auf einem Hofgelände im Ostweg sind in der Nacht zum Dienstag, kurz nach drei Uhr, die Einsatzkräfte ausgerückt. Den ersten Ermittlungen zufolge war aus noch unbekannter Ursache ein abgestellter Wohnwagen in Brand geraten. Das Feuer griff in der Folge auf angrenzende Überdachungen und eine Scheune über, die an der Gebäudefront stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Auch ein in der Scheune stehender Oldtimer wurde durch den Brand beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Flammen, durch die nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von etwa 300.000 Euro entstanden war. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Auch ein Polizeihubschrauber war im Zuge des Einsatzes vor Ort. Die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, dauern an. (rn)

Tübingen (TÜ): Umhängetasche geraubt (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 160 bis 170 cm großen und zirka 25 bis 30 Jahre alten Unbekannten, der am frühen Dienstagmorgen im Bereich des Europaplatzes einen 39-Jährigen angegriffen und bestohlen haben soll, fahndet das Kriminalkommissariat Tübingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der 39-Jährige kurz nach ein Uhr im Durchgang hinter dem Parkhaus Post unterwegs, als er von dem Unbekannten angesprochen wurde. Als das spätere Opfer in Richtung Karlstraße weiterlief, wurde er an der Einmündung Karlstraße / Europaplatz plötzlich von dem Mann wieder eingeholt und überschwänglich umarmt, wobei er bemerkte, dass dieser ihm seine Geldbörse aus seiner am Körper getragenen Umhängetasche ziehen wollte. Im Verlauf des sich daraufhin entwickelten Gerangels schlug und trat der Unbekannte nach dem 39-Jährigen, setzte Pfefferspray ein und riss dem 39-Jährigen die Umhängetasche vom Körper. Anschließend flüchte er samt seiner Beute in Richtung Eberhardsbrücke. Der Angreifer soll in Begleitung zweier Männer und einer Frau gewesen sein, die sich an der Tathandlung nicht beteiligten, aber nachfolgend ebenfalls in Richtung Eberhardsbrücke flüchteten. Der Unbekannte wird als breit, bzw. kräftig beschrieben. Er war von dunklem Teint, hatte tätowierte Arme und dunkle Haare, die als seitlich kurz und oben länger beschrieben werden, sowie einen Undercut und einen kurzen Vollbart. Bekleidet war er mit einer dunklen, kurzen Hose und einem hellen T-Shirt. Zu seinen Begleitern liegt keine Beschreibung vor. Beim Raubgut handelt es sich um eine schwarze Umhängetasche in der sich neben persönlichen Papieren und Gegenständen lediglich ein geringer Bargeldbetrag befunden hat. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell