POL-RT: Indoor-Aufzuchtanlage für Cannabis beschlagnahmt (Rottenburg)

Reutlingen (ots) - Rosenfeld (ZAK): Leiter des Polizeipostens Rosenfeld geht in den Ruhestand Der Leiter des Polizeipostens Rosenfeld, Jean-Pierre Masson, wird mit Ablauf des 30. September im Alter von 60 Jahren in den Ruhestand treten. Der Polizeihauptkommissar wurde am 18. August im Rahmen einer Feierstunde im Präsidiumsgebäude in Reutlingen von Polizeipräsident Udo Vogel offiziell verabschiedet. Der berufliche Weg ...

mehr