Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Wohnhaus; Brandstiftung; Betrunkene Autofahrer; Fahndung nach Kupferdieben; Motorroller gestohlen; Exhibitionist aufgetreten; Verkehrsunfälle; Streitigkeiten

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

Erst am Sonntagvormittag wurde entdeckt, dass ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus im Herdweg eingebrochen ist. Zwischen Mittwoch und Sonntag, 9.30 Uhr, hatte sich ein Unbekannter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und dort in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Münsingen-Buttenhausen (RT): Sonnwendfeuer entzündet

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Münsingen gegen eine 48 Jahre alte Frau, die am Sonntagnachmittag auf dem Sonnwendplatz Feuer gelegt haben soll. Die psychisch auffällige Frau hatte dort kurz vor 17 Uhr den zur abgesagten Sonnwendfeier im Juni aufgestapelten, etwa acht Meter hohen Holzturm angezündet, der dort eigentlich bis zur nächsten Sonnwendfeier verbleiben sollte. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten im Einsatz war, ließ das Feuer kontrolliert abbrennen. Verletzt wurde niemand. Ob überhaupt ein Sachschaden im eigentlichen Sinn entstanden ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die 48-Jährige wurde nachfolgend in eine Fachklinik gebracht. (cw)

Esslingen (ES): Betrunkenen aus dem Verkehr gezogen

Durch seine Fahrweise ist ein 31-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der B 10 aufgefallen. Kurz nach 16 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem ihnen auf der Bundesstraße zwischen Stuttgart-Wangen und Esslingen ein Opel aufgefallen war, der dort Schlangenlinien fahrend in Richtung Plochingen unterwegs war. Der Wagen konnte vor der Anschlussstelle Oberesslingen gestoppt werden. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von weit über drei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein einbehalten wurde. Der Opel wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst von der Bundesstraße entfernt. (cw)

Oberlenningen (ES): Fahndung nach mutmaßlichen Kupferdieben

Nach mehreren Unbekannten, die in der Nacht zum Montag in ein Fabrikgebäude in der Adolf-Scheufelen-Straße eingedrungen sind, hat die Polizei mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber gefahndet. Nach derzeitigem Stand hatten sich zwei junge Männer, möglicherweise auch Jugendliche, zwischen 23.30 Uhr und 2.15 Uhr nach dem Betreten des Geländes an Kupferkabeln zu schaffen gemacht und davon mehrere Rollen zum Abtransport bereitgelegt. Nachdem Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens auf das Geschehen aufmerksam geworden waren, flüchteten die Unbekannten ohne Beute. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (ak)

Rottenburg (TÜ): Motorroller gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem schwarzen Kleinkraftradroller der Marke Piaggio, mit dem Versicherungskennzeichen 255 RZL fahndet das Polizeirevier Rottenburg. Der Motorroller im Wert von etwa 3.500 Euro, der eine auffällige, rote Sitzbank hat, wurde in der Nacht von Samstag, 21 Uhr, auf Sonntag, 13.30 Uhr, aus einer Garage im Brombeerweg, im Stadtteil Dettingen gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Rottenburg, Telefon 07472/9801-0. (cw)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen fahndet nach einem unbekannten Exhibitionisten, der sich am Sonntagabend im Schleifmühleweg entblößt hat. Eine 21 Jahre alte Fußgängerin war gegen 21.50 Uhr im Schleifmühleweg in Richtung Westbahnhof unterwegs. Dabei entdeckte sie kurz nach der Brücke einen Mann mit entblößtem Geschlechtsteil, der offenbar masturbierte. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Mann wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß beschrieben. Er hat kurze schwarze Haare und war mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen, schwarzen Sporthose bekleidet. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07071/972-8660. (rn)

Rottenburg (TÜ): Unfall im Kreuzungsbereich

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Sonntag an der Kreuzung Garten-/Sprollstraße ereignet hat. Eine 27-Jährige war gegen 2.30 Uhr mit ihrem Opel auf der Gartenstraße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Sprollstraße übersah sie den Seat eines vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden 37-Jährigen, sodass es im Anschluss zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Seat-Lenker erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. (rn)

Burladingen (ZAK): Radfahrerin gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 86-jährige Radlerin bei einem Sturz am Samstagabend in der Nonnenstraße erlitten. Die Frau war mit ihrem Fahrrad kurz nach 18.30 Uhr auf der Nonnenstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Dabei stürzte sie alleinbeteiligt zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Angehörige kümmerten sich um ihr Fahrrad. (rn)

Winterlingen (ZAK): Zu tief ins Glas geschaut

Ganz erheblich alkoholisiert war ein 59-Jähriger, den Beamte des Polizeireviers Albstadt am Sonntagabend auf der B 463 aus dem Verkehr gezogen haben. Gegen 20.35 Uhr war die Polizei von Zeugen alarmiert worden, die einen VW Polo beobachtet hatten, der auf der Bundestraße von Sigmaringen in Richtung Albstadt trotz der einsetzenden Dämmerung ohne Licht unterwegs war. Zudem soll er auf der Strecke bereits mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Eine nachfolgende Überprüfung des Fahrers ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als drei Promille, weshalb sich der 59-Jährige einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er sieht jetzt einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Unachtsam auf die Fahrbahn gefahren

Schwerstverletzt wurde 14-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Straße Unter dem Malesfelsen. Der Jugendliche war gegen 16.45 Uhr mit einem Begleiter auf Fahrrädern verkehrswidrig auf dem Gehweg der Straße Unter dem Malesfelsen in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 42 fuhr zunächst der Erste der Jungs ohne auf den Verkehr zu achten oder anzuhalten unmittelbar vor einem am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Sattelzug auf die Fahrbahn. Als der zweite Radler wenige Meter dahinter ebenfalls ohne auf den Verkehr zu achten vor dem parkenden Lkw auf die Straße einfuhr, kam es zur Kollision mit einem stadteinwärts fahrenden Mazda einer 29-Jährigen. Der Jugendliche, der keinen Helm getragen hatte, wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik geflogen werden musste. Von den drei Insassen des Mazdas wurde eine 31-jährige Beifahrerin durch Glassplitter leicht verletzt. Sie erlitt zudem einen Schock, konnte aber vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden. Am Auto und am Fahrrad entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt wird. Der Sachschaden am geparkten Lkw dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Rettungsdienst war mit zwei Notärzten, einem Rettungswagen, einem Krankentransportwagen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war auch die Feuerwehr vor Ort. (cw)

Rosenfeld (ZAK): Junger Mann verprügelt

Noch unklar sind die genauen Hintergründe einer Auseinandersetzung, bei der in der Nacht zum Montag, gegen drei Uhr, ein 19-Jähriger im Bereich der Bickelsberger Straße verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der Heranwachsende von mehreren Personen geschlagen und getreten worden sein, sodass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und geht ersten Hinweisen auf mutmaßliche Beteiligte und mögliche Gründen der Auseinandersetzung nach, die im persönlichen Bereich vermutet werden. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell