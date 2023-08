Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raub; Auseinandersetzungen; Rettungsdienst angegriffen; Verkehrsunfälle mit Verletzten; Vor Kontrolle geflüchtet; Einbrüche; Zeugenaufrufe

Reutlingen (ots)

Geldbörse geraubt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Raub, der sich am frühen Samstagmorgen in der Bahnhofstraße ereignet hat, sucht das Kriminalkommissariat Reutlingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befanden sich gegen 03.15 Uhr zwei 36 und 22 Jahre alte Männer vor dem Reutlinger Hauptbahnhof, als der Ältere unvermittelt mit einem unbekannten Gegenstand von hinten niedergeschlagen wurde, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Anschließend entwendeten die drei bislang unbekannten Täter die Geldbörse des Geschädigten, in der sich einige hundert Euro Bargeld befanden. Als der 22-Jährige noch versuchte seinem Begleiter zu helfen, wurde auch er angegangen und hierbei leicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung, nach den noch vor dem Eintreffen der Polizei geflüchteten Tätern, verlief erfolglos. Einer der Täter wird als 180 cm groß beschrieben. Er hatte lange Haare und trug zur Tatzeit eine Jogginghose, ein T-Shirt und eine Mütze. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 entgegen.

Reutlingen (RT): Gefährliche Körperverletzung

Am Freitagabend ist es in der Pomologie zu einer Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Jugendgruppen gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 23 Uhr im Bereich der Hindenburgstraße zu Schlägereien mit mehreren Personen. Hierbei wurden drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren mit Faustschlägen und einem Teleskop-Schlagstock verletzt. Dabei erlitt ein Jugendlicher eine Kopfplatzwunde und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 20 Jahren festgestellt werden, die nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen wurden.

Metzingen (RT): Einbrüche

Mutmaßlich derselbe Täter ist für drei Einbrüche in der Neugreuthstraße zwischen Donnerstag und Freitag verantwortlich. Der Unbekannte brach in zwei Gartenhäuser ein, aus denen mehrere Elektrowerkzeuge entwendet wurden. Weiterhin wurde ein Wohnwagen angegangen, der unweit der beiden Gartenhäuser stand. Diebesgut war auch hier ein Akkugerät. Der entstandene Sachschaden an den drei Objekten beläuft sich auf circa 1.300 Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Diebstahl aus Warenautomaten

In einem Kiosk in der Hauptstraße im Stadtteil Zell ist am Freitagabend an den dort aufgestellten Snackautomaten manipuliert worden. Zwischen 18.20 und 18.45 Uhr machten sich nach Zeugenangaben vier zunächst unbekannte Täter an den Automaten zu schaffen, bis die Ware ohne erforderliche Bezahlung entnommen werden konnte. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten aufgrund der übereinstimmenden Personenbeschreibung vier jugendliche Tatverdächtige im Alter von 14 Jahren festgestellt und kontrolliert werden.

Esslingen (ES): Verkehrsunfall mit Roller

Am Freitagnachmittag ist es in der Hindenburgstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Motorrollers gekommen. Der 55-jährige Fahrer einer Vespa befuhr gegen 17.40 Uhr die Hindenburgstraße aus Oberesslingen kommend in Fahrtrichtung Innenstadt, als der 32 Jahre alte Fahrer eines Renault aus der Reutlinger Straße kommend in die Hindenburgstraße einbog und hierbei die Vorfahrt des Kradlenkers missachtete. Durch den Zusammenprall kam der 55-Jährige zu Sturz und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 3.000 Euro.

Denkendorf (ES): Vor Kontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen derzeit noch unbekannten Lenker eines Fahrzeugs, der am frühen Samstagmorgen vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet ist. Gegen 04.15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Kirchstraße eine schwarze Daimler-Benz V-Klasse auf, welche bei Erkennen der Polizei stark beschleunigte und über die Karlstraße in die Zeppelinstraße flüchtete. Im weiteren Verlauf kam der Pkw auf einem Feldweg in Verlängerung der Zeppelinstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Mindestens zwei Insassen flüchteten hierauf umgehend zu Fuß in den Wald. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, an der sich neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber beteiligte, konnte durch eine Streife ein alkoholisierter und unverletzt gebliebener 18-Jähriger festgestellt werden, der in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Am Baum und Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde sichergestellt. Die bereits zur Nachtzeit eingeleiteten, umfangreichen Ermittlungen zum Fahrzeugführer hat das Polizeirevier Filderstadt aufgenommen. Unter Telefon 0711/70913 werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können.

Kirchheim (ES): Versuchter Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Samstagmorgen versucht, in ein Wohnhaus in der Pfaffenhalde einzubrechen. Gegen 5 Uhr machte sich der Täter mittels Einbruchwerkzeug an der Terrassentür des Reihenhauses zu schaffen. Dabei wurde er von einem aufmerksamen Nachbarn bemerkt und angesprochen. Hierauf flüchtete die schwarz gekleidete, schlanke Person zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, verlief ohne Erfolg. Der Sachschaden an dem Wohnhaus wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Köngen (ES): Radfahrer übersehen

Schwere Verletzungen hat nach derzeitigem Stand ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall erlitten, der sich am späten Freitagnachmittag ereignet hat. Die 57-jährige Fahrerin eines Opel Corsa fuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem Pkw von einem Privatweg aus auf die K 1266 ein. Hierbei übersah sie einen 44 Jahre alten Mann, der auf seinem Fahrrad von Wernau in Richtung Köngen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Köngen (ES): Angebranntes Essen auf Herd

Am Samstag, gegen 0.30 Uhr, ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Goldackerstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen vergaß eine 33-jährige Bewohnerin den Topf auf dem eingeschalteten Herd, wodurch es zu einer Rauchentwicklung kam. Durch den hierdurch ausgelösten Heimrauchmelder wurde sie auf die bereits stark verrauchte Wohnung aufmerksam und konnte diese leicht verletzt verlassen, sowie einen Notruf tätigen. Durch die Feuerwehr konnte der Topf von der Herdplatte entfernt und die Wohnung belüftet werden. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Die 33-Jährige kam aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation in eine Klinik.

Oberlenningen (ES): Fahrzeuge aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Bereits in der Nacht zum Freitag ist es im Bereich Oberlenningen zu mehreren Pkw-Aufbrüchen gekommen, wobei mehrere hundert Euro Bargeld entwendet wurden. Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Donnerstagabend 18.00 Uhr bis Freitagmorgen 07.00 Uhr zu teils unverschlossenen Fahrzeugen Zugang und nahmen Wertgegenstände an sich. Der Tatortbereich erstreckte sich dabei von der Kugelgasse bis zur Straße In den Sandäckern. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 07021/5010 entgegen.

Wendlingen (ES): Bei Auseinandersetzung verletzt

Am Samstagmorgen ist es in der Albstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, bei der ein 33-Jähriger schwer verletzt wurde. Gegen 01.30 Uhr befanden sich der Geschädigte sowie sein 34 Jahre alter Begleiter vor einem dortigen Einkaufsmarkt, als sie von 5-6 Jugendlichen angesprochen und im weiteren Verlauf unvermittelt mit Faustschlägen angegangen wurden, wobei der 33-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Im Anschluss flüchteten die Jugendlichen zu Fuß vom Tatort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 16-jähriger Täter aufgrund übereinstimmender Personenbeschreibung noch in Tatortnähe von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen an seine Eltern übergeben und sieht nun einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen. Der 33-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Hechingen (ZAK): Rettungsdienst angegriffen

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 33-Jähriger entgegen, der nach einem Familienstreit einen eingesetzten Mitarbeiter des Rettungsdienstes tätlich angegriffen hat. Am Freitagabend gegen, 22.45 Uhr, kam es in Hechingen zunächst zu einer familiären Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Verlauf es zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen war. Aufgrund dessen war die Polizei sowie der Rettungsdienst vor Ort tätig. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der beteiligte alkoholisierte Mann hochaggressiv, riss an den Armen des 53 Jahre alten Helfers, trat mehrfach nach diesem und versuchte ihn dadurch die Treppe des Wohnhauses herunter zu stoßen. Der 53-Jährige erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass er seinen Dienst nicht fortführen konnte. Der 33-Jährige wurde im Anschluss für weitere Maßnahmen zum Polizeirevier Hechingen verbracht und hiernach wieder auf freien Fuß entlassen.

