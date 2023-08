Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Leichnam aus Neckar geborgen; Motorroller gestohlen; Polizeibeamte angegriffen; Betrug verhindert; Verkehrsunfall; Zu schnell unterwegs

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Motorroller gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem silbernen Motorroller der Marke Piaggio XT7 mit dem Kennzeichen RT-DC 29 fahndet das Polizeirevier Metzingen. Der Motorroller war verschlossen in einem Hof in der Lessingstraße abgestellt und wurde dort in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, sieben Uhr, gestohlen. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07123/924-0 um Hinweise. (cw)

Plochingen (ES): Leichnam aus Neckar geborgen

Der Leichnam einer zunächst unbekannten Frau ist am Freitagvormittag in Plochingen aus dem Neckar geborgen worden. Ein Passant hatte den leblos im Wasser treibenden Körper bemerkt und gegen 8.15 Uhr die Polizei alarmiert. Im Bereich des Nordseekais konnte der Leichnam von der Feuerwehr geborgen werden, wobei auch ein Boot zum Einsatz kam. Nach dem Eingang einer entsprechenden Vermisstenmeldung konnte der Leichnam am Freitagnachmittag als eine 72-jährige Frau aus Plochingen identifiziert werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. (ak)

Kirchheim/Teck (ES): Polizeibeamte angegriffen

Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung muss sich ein 37-Jähriger verantworten, der am frühen Freitagmorgen Polizeibeamte angegriffen, beleidigt und bespuckt hat. Gegen 3.20 Uhr war die Polizei von Zeugen alarmiert worden, weil ein offenbar Betrunkener am Bahnhof herumbrüllen, randalieren und auf die dort wartenden Taxen einschlagen würde. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen trafen die Polizeibeamten im Bereich der Henriettenstraße/Siemensstraße auf den Tatverdächtigen. Als seine Personalien festgestellt werden sollten, wurde der 37-Jährige sofort aggressiv, beleidigte die Beamten mit übelsten Beschimpfungen und Kraftausdrücken, spuckte und trat nach ihnen, sodass er zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden mussten. Selbst als er zur Vorbereitung des Gewahrsams in eine Klinik gebracht wurde, ließ sich der Mann nicht beruhigen, trat nach den Polizisten und beschimpfte sie. Zwei Polizeibeamtinnen wurden durch die Angriffe leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Auch in der Notaufnahme des Krankenhauses randalierte der Mann weiter und beleidigte dort das Personal. Er wurde nachfolgend in einer Fachabteilung der Klinik aufgenommen und sieht jetzt entsprechenden Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Dußlingen (TÜ): Betrug in letzter Minute verhindert

Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter hat am Freitagnachmittag eine Seniorin vor einem erheblichen, finanziellen Schaden bewahrt. Die Frau war ins Visier von Telefonbetrügern geraten, die sie mit der bekannten Masche des Schockanrufs um ihr Erspartes bringen wollten. Die Kriminellen behaupteten, eine Angehörige habe einen Verkehrsunfall mit einem Todesopfer verursacht. Zur Abwendung einer Inhaftierung sei die Bezahlung einer Kaution erforderlich. Der Täter versetzte die Seniorin in Angst und Schrecken, sodass sie bei ihrer Bank vorsprach, um eine fünfstellige Summe abzuheben. Weil der Bankmitarbeiter den Betrugsversuch erkannte, wurde den Betrügern kein Geld übergeben. Nun ermittelt die Polizei. (ak)

Hechingen (ZAK): Beim Einfahren nicht aufgepasst

Die Missachtung des Vorrangs beim Einfahren in den fließenden Verkehr ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den ein 17-Jähriger am Donnerstagabend auf der Bundesstraße im Stadtteil Schlatt verursacht hat. Der Heranwachsende wollte gegen 18.10 Uhr mit seinem Leichtkraftrad Sachs von einer Grundstückseinfahrt über den Gehweg in die Bundesstraße einfahren. Dabei übersah er einen dort heranfahrenden VW Polo, dessen 60 Jahre alter Fahrer noch versuchte, durch eine Notbremsung und ein Ausweichen den Unfall zu vermeiden. Dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Motorradfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Während der VW-Fahrer unverletzt blieb, wurde seine 64 Jahre alte Beifahrerin durch umherfliegende Glassplitter so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Polo auf etwa 6.000 Euro. Der Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (cw)

Hechingen (ZAK): Mit über 200 km/h unterwegs

Mit einem erheblichen Bußgeld und einem mindestens mehrwöchigen Fahrverbot muss eine 32-jährige Autofahrerin rechnen, die am Freitagmorgen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der B 27 von Bodelshausen in Fahrtrichtung Hechingen unterwegs war. Nachdem sie gegen 5.45 Uhr ein ziviles und mit einer Videoanlage ausgestattetes Dienstfahrzeug der Verkehrspolizei Balingen überholt hatte, starteten die Beamten die Aufzeichnung und nahmen die Verfolgung auf. Die Frau befuhr mit ihrem VW Golf die Bundesstraße mit weit über 200 km/h selbst in Bereichen, in denen die Geschwindigkeit auf 80 km/h beschränkt war. Sie konnte in Hechingen angehalten und kontrolliert werden. Nun sieht sie einem entsprechenden Bußgeldverfahren entgegen. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell