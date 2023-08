Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle - teilweise mit Verletzten; versuchtes Raubdelikt; aufwendige Rettungsaktion nach Pilzsuche; erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration in Industriehalle; Verursacher Ölspur gesucht

Metzingen (RT): Frau flüchtet vor Überfall

Gegen zwei unbekannte männliche Täter ermittelt das Polizeirevier Metzingen und die Kriminalpolizei nach einem Überfallversuch am Samstagabend gegen 22.30 Uhr an einer Bahnunterführung in der Heerstraße. Eine 45-jährige Frau kam von der Noyon-Allee mit ihrem Pedelec durch die Unterführung, als zwei männliche Täter sie mit mehreren Sprühstößen Pfefferspray angriffen und Geld forderten. Die Frau konnte trotz der erlittenen Augenreizungen in ein nahegelegenes Restaurant flüchten. Die Täter entfernten sich ohne eine erhaltene Beute zu Fuß. Die anschließend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Eningen unter Achalm (RT): Nach Reifenplatzer gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 41-jähriger Fahrradfahrer nach einem alleinbeteiligten Sturz am Samstagabend, gegen 19.45 Uhr zugezogen. Er war in Begleitung einer 51-Jährigen auf dem Radweg von Eningen in Richtung Metzingen unterwegs, als er durch einen platzenden Fahrradschlauch die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Er wurde durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in eine Klinik verbracht.

Pfullingen (RT): Fußgänger angefahren

Zwei Verletzte sind das Resultat eines Verkehrsunfalls zwischen einer 27-jährigen Fahrradfahrerin und einem 19-jährigen Fußgänger. Am Samstagabend, kurz vor 22 Uhr fuhr die E-Bike-Fahrerin ohne vorgeschriebene Beleuchtung auf dem Radweg von Lichtenstein-Unterhausen nach Pfullingen. Sie prallte gegen den 19-jährigen Geschädigten, welcher mit einem 17-jährigen Bekannten zusammen in gleicher Richtung lief. Der 19-Jährige stürzte durch den Aufprall mit der Fahrradfahrerin und verletzte sich leicht. Die Unfallverursacherin, welche keinen Schutzhelm trug, stürzte ebenfalls und zog sich schwere Kopfverletzungen und Prellungen zu. Sie musste in eine Klinik verbracht werden. Im Zuge der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Pfullingen ergaben sich Hinweise auf Drogenbeeinflussung bei der Fahrradfahrerin, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Pfullingen (RT): Verkehrsunfall mit Pedelec und Motorrad

Vermutlich fehlende Aufmerksamkeit führte am Samstagabend, gegen 21 Uhr in der Max-Eyth-Straße in Pfullingen zu zwei verletzten Verkehrsteilnehmern. Ein 18-jähriger Motorradfahrer kam einem ebenfalls 18-Jährigen Pedelecfahrer entgegen, welcher nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes einbiegen wollte. Der Radfahrer, welcher ohne Schutzhelm unterwegs war, dürfte den bevorrechtigten Motorradfahrer übersehen haben, sodass dieser scharf bremsen und ausweichen musste. Beide kamen in der Folge zum Sturz. Der Fahrradfahrer zog sich schwere Kopfverletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klink verbracht werden. Der Motorradfahrer zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Am Fahrrad müssten ersten Schätzungen zufolge 2.500 Euro und am Motorrad 1.000 Euro Sachschaden entstanden sein. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt-Bonlanden (ES): Von Pferd gestürzt

Schwer verletzt hat sich eine 35-jährige Reiterin am Samstagmorgen, gegen 10.20 Uhr auf den Feldern zwischen Bonlanden und Aichtal. Die war mit ihrem Pferd auf einem asphaltierten Weg unterwegs, als dieses beim Losrennen stürzte. Die Reiterin erlitt beim Sturz schwere Verletzungen und war zeitweise bewusstlos. Sie wurde von einer 65-Jährigen gefunden, welche die Rettungskette in Gang setzte. Das Tier fand den Weg selbständig zurück zu seinem Pferdehof. Die Verletze kam in eine Klinik.

Denkendorf/Leinfelden-Echterdingen (ES): In Kellerräume eingebrochen

Bargeld und Schmuck wurden von noch zu ermittelnden Tätern im Tatzeitraum der letzten Wochen bei einem Einbruch in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Ortsrandslage erbeutet. Wie die Täter in das Gebäude gekommen sind ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Filderstadt. Ebenfalls in den vergangenen fünf Wochen kam es zu einem Einbruch in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in Leinfelden, bei welchem die Täter die Türen aufhebelten und Kisten und Kartons durchwühlten. Hierbei entstand geringer Sachschaden. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht klar.

Mössingen (TÜ): Zwei Schwerverletzte nach Vorfahrtmissachtung

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind das Resultat einer Vorfahrtsverletzung gegen Samstagmittag in Mössingen. Eine 75-jährige Fahrerin eines VW Golf wollte gegen 11.30 Uhr von der Zeppelinstraße nach rechts in die Ofterdinger Straße einbiegen. Sie missachtete hierbei die Vorfahrt eines von links kommenden 27-jährigen Lenkers eines Opel Insignia, worauf es zum Zusammenstoß kam. Beide Verkehrsteilnehmer waren allein in den jeweiligen Fahrzeugen und verletzten sich schwer. Sie wurden durch den Rettungsdienst in unterschiedliche Kliniken verbracht. Die Fahrzeuge mussten durch Dienstleistungsunternehmen abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Mössingen reinigte die Unfallstelle mit 3 Personen.

Bodelshausen (TÜ): Ausgelöste Kohlenmonoxid-Warnmelder in Firma

Eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration hat am Samstagmittag, gegen 13.30 Uhr, für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Bei einer geplanten Überprüfung einer Industriehalle im Gewerbegebiet lösten die Warnmelder der Techniker einer Firma aus. Ursächlich für den Gasaustritt waren vermutlich Elektrogabelstapler, die sich während der Auslösung am Stromnetz befanden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Erlenbrunnenstraße gesperrt werden, woraufhin es jedoch zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen kam. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst rückte mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften an.

Dettenhausen (TÜ) / Walddorfhäslach (RT): Verursacher einer Ölspur gesucht (Zeugenaufruf)

Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, wurde der Polizei eine Ölspur auf der B 464, beginnend ab dem Kreisverkehr an der L 1208, gemeldet. Bei weiteren Überprüfungen konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass die Ölspur streckenweise bis zu einem Pendlerparkplatz, nahe der B 27 bei Walddorfhäslach, verlief. Zum Abstreuen der Ölspur befanden sich neben den Feuerwehren Dettenhausen und Walddorfhäslach auch die Straßenmeistereien Rottenburg und Eningen im Einsatz. Zeitweise musste die B 464 aufgrund der umfangreichen Reinigungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Hierdurch kam es jedoch zu keinen größeren Verkehrsstörungen. Unter der Telefonnummer 07071/972-0 nimmt das Polizeirevier Tübingen sachdienliche Hinweise zum Verursacher entgegen.

Ofterdingen (TÜ): Führerschein nach Sekundenschlaf einbehalten

Ein Sekundenschlaf dürfte ersten Ermittlungen zufolge der Grund für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Samstagmorgen, kurz vor 06.00 Uhr, auf der B 27 zugetragen hat. Ein 29-Jähriger kam mit seinem Ford von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Verkehrseinrichtungen, bevor sein Fahrzeug im Graben landete. Glücklicherweise wurden der 29-jährige Fahrer sowie dessen gleichaltriger Beifahrer nicht verletzt. Da sich beim Fahrer des Ford zudem Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung ergaben, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde einbehalten. Beim Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Hechingen (ZAK): Beim Abbiegen entgegenkommenden Pkw übersehen

Am Samstagmittag ist es gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Hechingen gekommen. Ein 34-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Seat Cupra die K7107 aus Richtung Hechingen kommend und wollte nach links in Richtung Bechtoldsweiler abbiegen. Hierbei übersah der 34-Jährige den entgegenkommenden 58-jährigen Lenker eines VW Passat. Beide Fahrzeuglenker versuchten noch eine Kollision zu verhindern, was jedoch misslang. Am Seat entstand ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro und an dem VW Passat in Höhe von etwa 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Haigerloch (ZAK): Bei Pilzsuche die Böschung hinuntergestürzt

Am späten Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr, befand sich ein 82-Jähriger zusammen mit seinem Sohn in dem Waldgebiet Sandgrube auf Pilzsuche. Der 58-Jährige verlies den befestigen Weg und machte sich auf die Suche nach Pilzen. Der 82-Jährige, der mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs war, blieb auf dem Forstweg zurück. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache bekam der 82-Jährige plötzlich Kreislaufprobleme und setzte hierbei ungewollt den elektrischen Krankenfahrstuhl in Bewegung. Dieser fuhr eine circa 10m hohe Böschung hinunter. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste der 82-Jährige in einer aufwendigen Rettungsaktion durch die Bergwacht gerettet und nach einer notärztlichen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert werden. Der Senior wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Bergwacht befand sich mit 2 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit 2 Fahrzeugen und 6 Kräften im Einsatz.

Rottenburg (TÜ): Unter Alkoholeinwirkung mit Porsche gegen Stromkasten und Bushaltestelle gekracht

Am Samstagabend kurz vor 23.00 Uhr ist es in Schwalldorf zu einem Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden gekommen. Ein 45-Jähriger befuhr mit seinem Porsche Cayenne Turbo die Dorfstraße in Fahrtrichtung Frommenhausen. An der Einmündung Dorfstraße/Im Brühl wollte der Porschefahrer nach rechts abbiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und unter Alkoholeinwirkung fuhr der Porsche geradeaus über den gegenüberliegenden Gehweg, über einen Stromkasten und im Anschluss gegen einen Strommasten. Des Weiteren wurde bei der Kollision noch das Glas von einem Wartehäuschen beschädigt. Da kurzzeitig Funken aus dem Fahrzeug zu sehen waren, wurde die Feuerwehr hinzualarmiert, welche mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an die Unfallstelle eilte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Rottenburg fest, dass der 45-Jährige sichtlich unter Alkoholweinwirkung stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich mehr als 1,5 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten. Zum Abstellen der Energieversorgung am Stromkasten war der örtliche Stromversorger ebenfalls vor Ort. Der Porsche Cayenne musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Porsche als auch an der Energieversorgung und dem Wartehäuschen wird auf jeweils circa 10.000 Euro beziffert.

