POL-F: 230306 - 0283 Frankfurt-Altstadt: Täter erbeuten 85.000 Euro

(lo) Am vergangenen Wochenende kam es in der Frankfurter Altstadt zu einem Wohnungseinbruch, bei dem bislang unbekannte Täter Schmuck und Bekleidung entwendeten.

Die 41-jährige Wohnungsmieterin verließ am Freitag (03. März 2023) ihre im 7. Stock eines Mehrparteienhauses gelegene Wohnung. Als sie am Sonntag (05. März 2023) zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihre Wohnung nicht mehr in dem Zustand war, wie sie sie verlassen hatte. Mehrere Schränke waren offensichtlich von den Einbrechern durchwühlt worden. Dabei wurden diese auch fündig. Die Geschädigte bemerkte den Verlust mehrerer Schmuckstücke und einiger hochwertiger Kleidungsstücke im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

