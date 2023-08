POL-RT: Leiter des Polizeipostens Rosenfeld verabschiedet

Polizeipräsidium Reutlingen

Rosenfeld (ZAK): Leiter des Polizeipostens Rosenfeld geht in den Ruhestand

Der Leiter des Polizeipostens Rosenfeld, Jean-Pierre Masson, wird mit Ablauf des 30. September im Alter von 60 Jahren in den Ruhestand treten. Der Polizeihauptkommissar wurde am 18. August im Rahmen einer Feierstunde im Präsidiumsgebäude in Reutlingen von Polizeipräsident Udo Vogel offiziell verabschiedet.

Der berufliche Weg des scheidenden Postenleiters begann im Jahr 1981 bei der damaligen 3. Bereitschaftspolizeiabteilung in Biberach am Standort in Hechingen. Nach seiner Ausbildung zum mittleren Dienst wurde er 1983 zum Polizeirevier Balingen versetzt. Nach mehreren Abordnungen zum Personen- und Objektschutz der damaligen Landespolizeidirektion Stuttgart II erfolgte im Jahr 1988 die temporäre und nach einem kurzen Zwischenstopp beim Polizeiposten Bisingen die endgültige Umsetzung zum Bezirksdienst in Balingen. Daran schloss sich 1992 das Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen an. Nach seinem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 1995 nahm er mehrere Führungspositionen in den Streifendiensten der Reviere Reutlingen, Albstadt und Hechingen wahr, ehe ihm im Jahr 2000 die Leitung des Polizeipostens Rosenfeld übertragen wurde. Diesen leitete er bis zu seiner jetzigen Zurruhesetzung insgesamt mehr als 23 Jahre.

Bis zu einer Neubesetzung wird der Polizeiposten Rosenfeld vom bisherigen Stellvertreter, Polizeihauptkommissar Ralf Knöllinger, kommissarisch geleitet. (jp)

