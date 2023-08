Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Einbruch; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Brand auf Balkon

Zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Heilbronner Straße sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Montagmorgen ausgerückt. Kurz vor acht Uhr war das Feuer, das aus noch unbekannter Ursache auf einem Balkon im Obergeschoss ausgebrochen war, der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an und löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Schulgebäude eingebrochen

In eine Schule in der Echterdinger Schimmelwiesenstraße in von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Auf noch unbekannte Weise verschaffte sich der Einbrecher zwischen 17 Uhr und sieben Uhr Zutritt zum Gebäude. Darin beschädigte er mehrere Glaselemente, randalierte in der Mensa und entwendete die Kasse eines Kaffeeautomaten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt. (rn)

Mössingen (TÜ): Pkw kontra Motorrad

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat ein 19 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der L385 erlitten. Der junge Mann war kurz nach zwölf Uhr mit seiner Suzuki auf der Talheimer Steige aus Richtung Talheim kommend unterwegs. In einem übersichtlichen Streckenabschnitt wollte die vorausfahrende, ebenfalls 19 Jahre alte Lenkerin eines VW Polo an einem Radfahrer vorbeifahren, musste den Überholvorgang aufgrund von Gegenverkehr jedoch abbrechen. Der Biker bemerkte dies zu spät, fuhr mit seiner Maschine auf den Polo auf und stürzte. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bekannte kümmerten sich um seine Suzuki. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 6.000 Euro. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell