POL-PDNR: Hövels - Nachtragsmeldung: Suchmaßnahmen nach Hilfeschreie

Helmenzen (ots) - Am Mittwoch, 22.03.2023, ereignete sich in Helmenzen ein Betrug durch einen angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien auf dem PC des Geschädigten eine Mitteilung, dass der Computer einen Virus habe und gehackt worden sei. Weiterhin wurde der Geschädigte aufgefordert, eine angezeigte Telefonnummer anzurufen. In dem folgenden Telefonat mit einem angeblichen ...

mehr