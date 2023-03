Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrug durch angeblichen Microsoftmitarbeiter

Helmenzen (ots)

Am Mittwoch, 22.03.2023, ereignete sich in Helmenzen ein Betrug durch einen angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien auf dem PC des Geschädigten eine Mitteilung, dass der Computer einen Virus habe und gehackt worden sei. Weiterhin wurde der Geschädigte aufgefordert, eine angezeigte Telefonnummer anzurufen. In dem folgenden Telefonat mit einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter wurde dem Geschädigten vorgetäuscht, dass auch sein Bankkonto betroffen sei. Daraufhin übermittelte der Geschädigte seine Bankdaten und eine Transaktionsnummer (TAN). Anschließend stellte er fest, dass von seinem Konto ein Betrag im unteren vierstelligen Bereich abgebucht wurde. In diesem Zusammenhang rät die Polizei Altenkirchen, auf solche oder ähnliche Nachrichten nicht zu reagieren und auf keinen Fall Bankdaten herauszugeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell