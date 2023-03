Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Mehrere Einbrüche in Firmengebäude - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Neubulach (ots)

Am späten Dienstagabend sind Unbekannte gleich in zwei Gebäudekomplexe im Industriegebiet in Oberhaugstett eingedrungen.

In den ersten Betrieb gelangten die Täter, zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr, in das Gebäude. Im Inneren wurden sämtliche Räume betreten und nach Diebesgut durchwühlt. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Ob aus diesem Objekt etwas entwendet wurde, bedarf weitere Ermittlungen. In einer Firma in derselben Straße wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet, nachdem die Täter gegen 23:20 Uhr auch hier über ein Fenster in das Objekt gelangten. Hier entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Ob aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe dieselben Täter für die Einbrüche verantwortlich sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell