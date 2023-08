Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Bäckereifiliale

Dierdorf (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen 04:14 Uhr meldete sich ein Auslieferungsfahrer bei der Polizei Straßenhaus und teilte mit, dass er eine aufgebrochene Eingangstüre an einer Bäckereifiliale in der Königsberger Straße in Dierdorf festgestellt habe. Die sofort entsandten Beamten konnten dies vor Ort so bestätigen. Im Inneren der Filiale wurden keine Räumlichkeiten angegangen. Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter bei der Tatausführung gestört wurden und daher von ihrem Vorhaben absahen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell