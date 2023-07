POL-ESW: Pressebericht 17.07.2023 -2

Polizei Eschwege

Einbruch in Scheune; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind in Meinhard Schwebda auf dem Rittergut in der Straße "Lindenanger" gewaltsam in ein Scheunengebäude eingebrochen. Im Inneren brachen die Täter dann einen Schrank auf und klauten daraus einen Akku-Schrauber im Wert von ca. 100 Euro. Der angerichtete Sachschaden beziffert sich auf 30 Euro. Ereignet hat sich die Tat zwischen Sonntag 12.00 Uhr und Montag 09.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Pkw wird durch verlorenen Batterieblock beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Um 08.33 Uhr heute Morgen meldete eine 40-jährige Autofahrerin aus Meißner einen verlorenen Batterieblock (Autobatterie) auf der Landesstraße L 3241 im Bereich der Steigung am "Seilberg". Die Frau war von Eschwege kommend in Richtung Meißner unterwegs und konnte der Batterie letztlich nicht mehr ausweichen, so dass sie den Gegenstand erfasste und an ihrem Pkw daraufhin ein nicht unerheblicher Schaden entstand. Zudem war das Auto in der Folge auch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zwecks Entsorgung der Batterie und Reinigung der Fahrbahn musste außerdem die Straßenmeisterei hinzugezogen werden. Die Polizei in Eschwege hat wegen des Vorfalls Unfallermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der verlorenen Autobatterie bzw. dem Verursacher unter 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Straße Löfflersgrund in Eschwege einen blauen Pkw Smart beim Ein-bzw. Ausparken beschädigt und ist anschließend unerlaubt davongefahren. Der Schaden an dem Smart befindet sich auf der Fahrerseite (Tür und Schweller) und beläuft sich auf insgesamt 2300 Euro. Ereignet hat sich der Unfall am heutigen Montag zwischen 09.10 Uhr und 09.30 Uhr. Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

