POL-ESW: Pressebericht 17.07.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Motorradfahrer fährt auf Pkw auf; 20-Jähriger leicht verletzt

Am Sonntagabend ereignete sich ein Auffahrunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw, bei dem eine Person leicht verletz wurde. Laut Unfallbericht befuhr gegen 19.45 ein aus dem Ringgau stammender 20-Jähriger mit seinem Kraftrad die Kreisstraße K 3 von Jestädt in Richtung Grebendorf, ihm voraus in gleicher Richtung fuhr ein Pkw, der von einem 72-Jährigen aus Meinhard gefahren wurde. Aufgrund zu geringen Abstands fuhr der 20-Jährige auf den Pkw auf, als dieser zuvor abgebremst hatte. Durch den Aufprall wurde der 20-Jährige auf das Fahrzeugdach und über den Pkw geschleudert bevor er schließlich vor dem Wagen zum Liegen kam. Der 20-Jährige trug bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden werden mit 3000 Euro (Pkw) und 500 Euro (Kraftrad) angegeben.

Wohnmobil streift geparktes Auto; Schaden 1700 Euro

Ein 47-Jähriger aus Ratzeburg ist mit seinem Wohnmobil am Sonntagnachmittag gegen 14.25 Uhr mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidiert. Der Unfall ereignete sich in Eltmannshausen, wo der 47-Jährige die Abteroder Straße aus Richtung Weidenhausen kommend, in Richtung Ortsmitte befuhr. Während an dem Wohnmobil ein Schaden von 1500 Euro entstand, kam der Pkw mit einem Schaden von 200 Euro davon.

Einbruch in Vereinsheim des TC Oberhone; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 01.00 Uhr und 10.50 Uhr in das Vereinsheim des Sportvereins TC Oberhone "Am Wasserturm" in Eltmannshausen/Oberhone eingebrochen. Geklaut haben die Täter lediglich einen Sonnenbrillenaufsatz und eine Wandlampe aus dem Außenbereich. Der Stehlschaden wird mit 150 Euro angegeben. Dazu kommt noch ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Wechselseitige Körperverletzung

Gegenseitig wegen Körperverletzung angezeigt haben sich am Wochenende ein 52-Jähriger und ein 54-Jähriger, beide aus der Gemeinde Meißner. Am Samstagmorgen gerieten die beiden Männer auf einem Gartengrundstück nach einem zunächst verbalen Streit in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 52-Jährige von seinem Kontrahenten mit Erdklumpen beworfen und geschlagen worden sein soll. Der 54-Jährige gab seinerseits vor, von seinem Gegenüber geschubst worden und dabei zu Fall gekommen zu sein. Die Polizei in Eschwege hat in dem Fall jetzt die weiteren Ermittlungen aufgenommen und ermittelt jeweils wegen Körperverletzung.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 56-jähriger Autofahrer aus Holzminden hat am Montagmorgen gegen 06.45 Uhr auf der B 400 ein Reh erfasst, als er von Krauthausen kommend in Richtung Breitau unterwegs war. Dabei entstand an seinem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Diebstahl von E-Bike (Pedelec); Polizei sucht Zeugen

In der Vimoutiersstraße in Sontra haben Unbekannte ein schwarzes Pedelec der Marke "Prophete" geklaut. Der Diebstahl ereignete sich am Sonntag zwischen 09.00 Uhr und 10.15 Uhr im Bereich der Breitwiese (Trödelmarkt). Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Garage aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Zwischen 02.00 Uhr und 04.00 Uhr am Sonntagmorgen haben Unbekannte eine Garage in der Göttinger Straße in Sontra gewaltsam aufgebrochen und daraus mehrere, z. Teil hochwertige Werkzeuge und Maschinen (u.a. Kettensäge, Bohrmaschine) im Gesamtwert von 2500 Euro geklaut. Als der Besitzer den Einbruch bemerkte und dann am Sonntagabend zur Anzeige brachte, konnten die Beamten der Polizei Sontra das betreffenden Diebesgut auf einem Nachbargrundstück auffinden, wo es von den Tätern augenscheinlich zwischengelagert wurde. Die Beamten stellten daraufhin das Diebesgut sicher. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird mit 250 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0 oder die Kripo in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Geparktes Auto touchiert

Einen Unfallschaden hat ein 84-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau am Sonntagnachmittag verursacht, als er in Hessisch Lichtenau die Heinrichstraße befuhr. Der Senior war gegen 17.15 Uhr in Richtung Biegenstraße unterwegs und touchierte dann aus Unachtsamkeit einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Laut Unfallbericht führte die Kollision dazu, dass der geparkte Pkw aufgrund eines Schadens an der hinteren Felge nicht mehr fahrbereit war. Die genauen Schadenshöhen sind noch nicht beziffert.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 400 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Zeit zwischen Samstagabend 20.00 Uhr und Sonntagmorgen 07.00 Uhr ist ein silberner Mercedes Benz 212 D mittels Steinwurf beschädigt worden. Ereignet hat sich der Vorfall in der Mündener Straße in Witzenhausen, wo bei dem geparkten Auto die Frontscheibe eingeworfen wurde. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro. Die Beamten der Polizei in Witzenhausen haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Aktuell richtet sich der Verdacht gegen einen 35-Jährigen aus Witzenhausen. Die Beamten bitten in dem Fall dennoch um weitere Zeugenhinweise unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

