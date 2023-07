POL-ESW: Verkehrsunfall mit Kradfahrer; aktuelle Vollsperrung auf der B 451 zwischen Hundelshausen und Trubenhausen

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Wildunfälle im WMK Eine 35-jährige Autofahrerin aus Schimberg hat am beim Befahren der Niederhoner Straße stadtauswärts am Freitagmorgen gegen 01.40 Uhr einen Waschbären angefahren. Am Auto der Frau entstand dadurch ein Schaden in Höhe von 100 Euro. Gegen 02.43 Uhr am Freitagmorgen erfasste ein 49-jähriger Autofahrer aus Meißner ein Reh, als er auf der L 3243 von Germerode in ...

mehr