POL-PDNR: Streifenwagenbesatzung gefährdet

Hümmerich (ots) - Am 13.08.2023 gegen 13:30 Uhr befuhren eine 42jährige Pkw-Fahrerin und ein 59jähriger Motorradfahrer in entgegengesetzte Richtungen die L270 in der Ortslage Hümmerich. An der Einmündung zur Bismarckstraße beabsichtigte die Pkw-Fahrerin nach links abzubiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Zweiradfahrer, der eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Der Motorradfahrer kam durch die ...

