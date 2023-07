Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frau um knapp 1.000 Euro betrogen

Sankt Augustin (ots)

Eine 50-jährige Frau aus Sankt Augustin lernte im Mai 2023 einen Mann über eine soziale Plattform kennen. Der Unbekannte gab sich als Bauunternehmer aus. Er selber wohne in den USA, arbeite aber wegen seines Berufes in der Türkei. In den darauffolgenden Wochen gewann der Betrüger das Vertrauen der 50-Jährigen. Im Juni kündigte er der Geschädigten an, dass er ihr ein Geschenk in einem Wert von rund 4.000 Euro machen wolle. Damit dieses Geschenk bei der Sankt Augustinerin ankomme, müsse sie jedoch die Gebühren für den Versand in Höhe von rund 900 Euro übernehmen. Nachdem die Frau die Überweisung getätigt hatte, brach der Kontakt zu dem vermeintlichen Bauunternehmer ab.

Hinweise der Polizei:

Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen. Gerade im Internet tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. Ausführliche Tipps und Informationen zum Thema finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/ (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell