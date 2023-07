Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auto vor Haustüre gestohlen

Niederkassel (ots)

In der Nacht von Samstag (15. Juli) auf Sonntag (16. Juli) wurde vor einem Haus in Niederkassel-Ranzel ein hochwertiges Auto gestohlen. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug am Samstag gegen 19:15 Uhr auf seinem Grundstück in der Wachtelstraße abgestellt. Als der Mann am nächsten Morgen gegen 11:45 Uhr vor sein Haus trat, bemerkte er, dass sein Lexus verschwunden war. Da sich die Schlüssel noch im Besitz des Eigentümers befinden und der Lexus über Keyless Go verfügt, wird derzeit davon ausgegangen, dass der oder die Täter über einen Signalverstärker das Auto öffnen und starten konnten. Der weiße Pkw hat das amtliche Kennzeichen BN-RW 1. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der oder die Täter direkt vor Ort die Kennzeichen austauschten. Der Kaufpreis des zwei Jahre alten RX450 betrug über 66.000 Euro. Wer etwas zum Verbleib des Fahrzeugs sagen kann oder etwas Verdächtiges beobachtet hat, ist aufgefordert, sich bei der Polizei unter 02241 541-3221 zu melden. Die Polizei rät, Schlüssel für Pkw mit Keyless Go-System in entsprechend gesicherten Schlüsselkästen, Blechdosen oder mit mindestens drei Lagen Alufolie umwickelt aufzubewahren. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell