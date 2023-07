Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer verstirbt noch an der Unfallstelle

Ruppichteroth (ots)

Bei einem Alleinunfall in Ruppichteroth verstirbt ein Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Ein 28-jähriger Mann aus Andernach befuhr mit seinem Motorrad die K 55 aus Ruppichteroth kommend in Richtung Nümbrecht. Der Mann befand sich in einer Gruppe von weiteren drei Motorradfahrern. In einer leichten Linkskurve fuhr der Kradfahrer aus bislang nicht bekannten Gründen geradeaus weiter in den Grünstreifen. Nach ca. 15 Metern prallte er mit seinem Motorrad gegen einen Baumstumpf, hob ab und überschlug sich. Anschließend stürzte er gegen mehrere kleine Bäume. Trotz Reanimationmaßnahmen durch Ersthelfer und einem Notarzt verstarb der Kradfahrer noch vor Ort. Die K 55 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Das Motorrad wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat wird die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufnehmen.

Frabo

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell