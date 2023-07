Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Männer nach Flucht festgenommen

Siegburg (ots)

Am Freitag (14. Juli) wurden ein 34-jähriger Mann aus Neunkirchen-Seelscheid und ein 31-jähriger Mucher vorläufig festgenommen. Gegen 15:00 Uhr führten Beamte der Polizeiwache Siegburg Verkehrskontrollen auf der Straße "Siegelsknippen" durch. Dabei fiel ihnen ein schwarzer Kleinwagen mit zwei Fahrzeuginsassen auf, den die Beamten kontrollieren wollten. Der 31-jährige Fahrzeugführer missachtete jedoch die Aufforderung zum Anhalten und bog vom Buchenweg auf die Zeithstraße (B56) ab. Der Streifenwagen folgte dem Kleinwagen über die Bundesstraße. Als der Fiat in die Kapellenstraße abbog, verloren die Polizisten ihn zunächst aus den Augen. Kurze Zeit später erblickten die Beamten den 31-Jährigen wieder, wie er rückwärts in den Hüttenweg fuhr, mutmaßlich um sein Fahrzeug zu wenden. Die Polizisten stellten den Streifenwagen im Einmündungsbereich ab, um die Weiterfahrt der beiden Männer zu verhindern. Davon sichtlich unbeeindruckt, fuhr der 31-Jährige auf den Streifenwagen zu und wich nach rechts über einen Grünstreifen aus, um wieder in Richtung Zeithstraße zu flüchten. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Die Beamten wendeten und nahmen erneut die Verfolgung auf.

Schließlich fanden die Beamten den Kleinwagen abgestellt in einem Waldstück auf einem Forstweg in der Nähe der Straße "Siegelsknippen". Weitere Verkehrsteilnehmer wurden während der Verfolgung nicht gefährdet. Der 34-Jährige und der 31-Jährige hatten den Fiat bei Eintreffen der Polizisten bereits verlassen und waren zu Fuß flüchtig. Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Männer gefunden und vorläufig festgenommen werden.

Es stellte sich heraus, dass die an dem Fiat angebrachten Kennzeichen gefälscht und die Siegel entwendet waren. Zudem war der Fiat im April 2023 in Köln entwendet worden. Im Fahrzeuginnenraum fanden die Beamten eine Tüte mit Goldmünzen und ein Damenportemonnaie. Woher die Gegenstände stammen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Da sich Anzeichen für einen Drogenkonsum ergaben, führten die Beamten einen Drogenvortest mit dem Mucher durch. Der Test reagierte positiv auf einen Stoff. In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem ist der 31-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der PKW wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Da keine Haftgründe gegen den 34-jährigen Beifahrer vorlagen, wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der polizeibekannte 31-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Da die Kaution in Höhe eines vierstelligen Betrages bezahlt werden konnte, ersparte sich der Mucher den Gefängnisaufenthalt.

Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Zudem muss sich der 31-Jährige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss und Urkundenfälschung verantworten. (Re)

