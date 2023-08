Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Asbach (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 01:40 Uhr kam einer Streifenwagenbesatzung der PI Straßenhaus in der Hospitalstraße in Asbach ein Klein-Lkw mit eingeschaltetem Warnblinklicht entgegen. Der Fahrer des Lkw sprang aus seinem Führerhaus und machte die Beamten auf seinen Beifahrer aufmerksam, welcher sich vermutlich mittels einer Bierflasche mehrere oberflächliche Schnittwunden zugezogen hatte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein beim Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Sein Beifahrer konnte diesen Wert mit beachtlichen 2,79 Promille deutlich toppen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen; der Führerschein wurde einbehalten. Der Beifahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell