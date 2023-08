Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall, Räuberischer Diebstahl; Frauen sexuell belästigt; Manipulationen an Zigarettenautomaten;

Reutlingen (ots)

Bei Rot über die Ampel

Schwer verletzt wurde ein 72 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag auf der Straße Unter den Linden ereignet hat. Ein 49-Jähriger war gegen 10.20 Uhr mit seinem mit etwa 15 bis 20 Personen besetzten Linienbus auf der Straße Unter den Linden in Richtung Eberhardt-/Karlstraße unterwegs. Den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befand sich der 72-Jährige an der Fußgängerbedarfsampel auf Höhe des dortigen Elektro-Marktes und betätigte diese. Obwohl die Ampel immer noch Rot für ihn zeigte, betrat er unmittelbar vor dem Bus die Fahrbahn. Der Busfahrer hatte keinerlei Chancen, sein tonnenschweres Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen zu bringen, sodass der Fußgänger von dem Bus erfasst wurde. Dabei wurde der Senior so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Busfahrer und die Fahrgäste waren unverletzt geblieben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Kirchheim / Teck (ES): Bauchtasche gestohlen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen einen Unbekannten, der am Montagnachmittag auf dem Kirchheimer Friedhof die Bauchtasche eines 45-Jährigen gestohlen haben soll. Gegen 14 Uhr bemerkte der Mann einen Unbekannten, der an ihm vorbeiging und stellte anschließend das Fehlen seiner Bauchtasche fest, die er im Korb seines Fahrrads abgelegt hatte. Der 45-Jährige nahm daraufhin die Verfolgung des zu Fuß Flüchtenden mit seinem Fahrrad auf und entdeckte ihn in der Paradiesstraße, von wo aus er in der Lauterstraße abbog. Dort soll der Unbekannte dem 45-Jährigen mit einem Buch eine blutende Verletzung zugefügt haben und anschließend erneut mit der Bauchtasche samt Inhalt geflüchtet sein. Eine Anwohnerin, die auf den Leichtverletzten aufmerksam geworden war, alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg. Der Tatverdächtige wird als etwa 25 Jahre alter, etwa 180 Zentimeter großer und schlanker Mann mit braunem Teint beschrieben. Er hat kurzes, hinten hochrasiertes und vorne gescheiteltes schwarzes Haar und war mit einer knielangen dunklen Hose sowie einem schwarzbraunen T-Shirt bekleidet. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können und insbesondere die Frau, die dem Geschädigten auf dem Friedhof die Richtung des Flüchtenden gewiesen hat, werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden. (rn)

Tübingen (TÜ): Frauen sexuell belästigt

Mehrere Frauen sind am Montagabend im Alter Botanischer Garten in Tübingen von einem Mann sexuell belästigt worden. Der 39-Jährige sprach kurz vor 19 Uhr eine Gruppe Frauen im Bereich einer Wiese an. Als diese kein Interesse an einem Gespräch mit ihm zeigten, zog der Mann seine Hose herunter und entblößte sein Glied. Eine der Betroffenen verständigte daraufhin sofort über Notruf die Polizei, so dass die Beamten den Mann kurz darauf noch vor Ort antreffen konnten. Da der 39-Jährige sich nicht ausweisen konnte, sollte er zum Polizeirevier gebracht werden. Hierbei setzte er sich massivst zur Wehr, worauf dem unter Alkoholeinfluss stehenden Mann Handschließen angelegt werden mussten. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Er musste die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (ms)

Balingen-Weilstetten (ZAK): Manipulationen an Zigarettenautomaten (Zeugenaufruf)

Wegen einer Serie von Sachbeschädigungen an Zigarettenautomaten ermittelt das Polizeirevier Balingen derzeit gegen einen oder mehrere unbekannte Täter. Seit Mitte Mai kam es im Stadtteil Weilstetten an verschiedenen Automaten wiederholt zu Manipulationen, die dazu führten, dass diese nicht mehr funktionsfähig waren und von den Betreiberfirmen wieder instandgesetzt werden mussten. Betroffen waren jeweils mehrfach die in der Schulstraße, Römerstraße, Roßwanger Straße, Espachstraße und in der Straße Grauenstein aufgestellten Automaten. Bislang wurden mehrere dutzend Fälle bekannt. Am Montagabend (21.08.2023), gegen 19.50 Uhr, wurde der Automat in der Römerstraße vor dem Gebäude Nr. 62 zum wiederholten Mal angegangen. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Straftaten Verdächtiges beobachtet haben oder anderweitige Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07433/264-0 beim Polizeirevier in Balingen zu melden. (ak)

