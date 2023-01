POL-PPKO: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Koblenz (ots) - Am 17.01.23 wurden der Polizei Koblenz gegen 08.00 Uhr zwei vermutlich entwendete Roller auf dem Gelände der Grundschule in Güls gemeldet. Vor Ort konnten die in Rede stehenden Kleinkrafträder festgestellt werden, an beiden war die Frontverkleidung beschädigt worden, vermutlich um an die Elektrik zu gelangen. Die Halter der beiden Fahrzeuge wurden durch die Polizei benachrichtigt. Ein Zusammenhang mit ...

mehr