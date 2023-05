Polizei Bochum

POL-BO: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Alleinunfall im Innenstadtbereich

Herne (ots)

Ein Motorradfahrer (55, aus Herne) stürzte am Mittwoch, 10. Mai, gegen 06:50 Uhr auf der Hauptstraße im Kreuzungsbereich der Landgrafenstraße und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Zum Unfallzeitpunkt fuhr der 55-jährige auf der Hauptstraße in Richtung "Am Buschmannshof", auf der mittig Straßenbahnschienen verlegt sind. Ersten Ermittlungen zufolge waren Fahrbahn und Schienen aufgrund einer Ölspur offenbar so rutschig, dass der Fahrer die Kontrolle über sein Zweirad verlor und infolge dessen stürzte.

Hierbei zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst leisteten Passanten Erste Hilfe. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann anschließend in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.

Die Fahrbahn wurde zur Verkehrsunfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn gesperrt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

