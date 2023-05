POL-BO: Unfallflucht in Witten - Polizei sucht Zeugen!

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Altenbochum wurde ein Radfahrer (39, aus Bochum) leicht verletzt. Ein Autofahrer (63, aus Bochum) befuhr am Dienstag, 9. Mai, gegen 6.30 Uhr den Freigrafendamm in Richtung Immanuel-Kant-Straße. Als er im Kreuzungsbereich nach rechts in die Immanuel-Kant-Straße einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Radfahrer. Der 39-jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Eine ...

mehr