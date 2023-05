POL-BO: Erfolg für Bochumer Polizei: Rauschgift und Waffen sichergestellt. Festnahme!

Herne (ots) - Eine 55-jährige Hernerin wurde beraubt, nachdem sie an einem Bankautomaten Geld abgehoben hatte. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen. Am Sonntag, 7. Mai, betrat die Frau gegen 11.50 Uhr eine Bankfiliale an der Bebelstraße 20 in Herne und hob Geld am Automaten ab. Als sie die Bank verlassen wollte, schubste sie ein bislang unbekannter Mann zu Boden und ...

