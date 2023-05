POL-BO: Radfahrer (39) bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bochum (ots) - Ein 33-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 9. Mai, in Bochum leicht verletzt worden. Er war zuvor mit einer Laterne kollidiert. Gegen 11.15 Uhr war ein 33-jähriger Bochumer mit seinem Pkw auf der Engelsburger Straße in Richtung Essener Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe der Engelsburger ...

