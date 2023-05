Polizei Bochum

POL-BO: Motorradfahrer (41) bei Verkehrsunfall in Herne leicht verletzt - Polizei sucht beteiligten SUV

Herne (ots)

Ein 41-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen, 10. Mai, in Herne leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach einem weißen SUV, der am Unfallgeschehen beteiligt war.

Gegen 7.25 Uhr war ein 41-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Kraftrad auf der Südstraße in Richtung Bochumer Straße unterwegs und fuhr in den dortigen Kreisverkehr (Südstraße/Bochumer Straße) ein. Kurz darauf sei ein weißer SUV, aus Fahrtrichtung Bochum kommend, von der Bochumer Straße in den Kreisverkehr eingefahren. Der Motorradfahrer habe nach eigenen Angaben eine Vollbremsung machen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch habe er die Kontrolle über sein Zweirad verloren und sei gestürzt.

Der weiße SUV entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Der 41-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den Mann erstmedizinisch vor Ort.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Fahrer/die Fahrerin des weißen SUV, sowie weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

