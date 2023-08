Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 22.08.2023/16.37 Uhr: Bei Rot über die Ampel

Der Linenbus wurde von einer 49 Jahre alten Fahrerin gefahren. Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

Reutlingen (RT): Bei Rot über die Ampel

Schwer verletzt wurde ein 72 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag auf der Straße Unter den Linden ereignet hat. Eine 49-Jährige war gegen 10.20 Uhr mit ihrem mit etwa 15 bis 20 Personen besetzten Linienbus auf der Straße Unter den Linden in Richtung Eberhardt-/Karlstraße unterwegs. Den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge, befand sich der 72-Jährige an der Fußgängerbedarfsampel auf Höhe des dortigen Elektro-Marktes und betätigte diese. Obwohl die Ampel immer noch Rot für ihn zeigte, betrat er unmittelbar vor dem Bus die Fahrbahn. Die Busfahrerin hatte keinerlei Chancen, ihr tonnenschweres Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen zu bringen, sodass der Fußgänger von dem Bus erfasst wurde. Dabei wurde Senior so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Busfahrerin und die Fahrgäste blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (cw)

