Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Pkw stark beschädigt: Unfallverursacher war vermutlich in einer Mercedes E-Klasse unterwegs

Kalkar-Neulouisendorf (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (9. August 2023), 19:00 Uhr und Donnerstag (10. August 2023), 17:05 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Loefsche Straße" in Kalkar zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Loefsche Straße in Fahrtrichtung Römerstraße und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Vom Fahrzeug des Unfallverursachers konnte die Polizei ein Teile des Außenspiegels an der Örtlichkeit auffinden und sicherstellen. Demnach soll es sich beim Fahrzeug des Unfallverursachers um eine mindestens zehn Jahre alt Mercedes E-Klasse handeln. Aufgrund des Spurenbildes am beschädigten Fahrzeug, einem blauen Citroen C2 eines Halters aus Emmerich, wird nach aktuellem Erkenntnisstand davon ausgegangen, dass die Mercedes E-Klasse mit einem Anhänger unterwegs war. Sowohl an der E-Klasse als auch am Anhänger könnte aufgrund der Kollision noch blaue Farbe zu sehen sein. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und die Feststellung der erforderlichen Personalien zu ermöglichen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (pp)

