Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Grauer VW Golf beschädigt

Fahrzeug stand auf einem Parkplatz

Bereits am Donnerstag (10. August 2023) kam es zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr an der Meursfeldstraße in Uedem zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines grauen VW Golf hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz, an welchen ein Sportplatz angrenzt, abgestellt gehabt. Der 30-jährige Mann aus Xanten musste nach seiner Rückkehr zum Wagen, Beschädigungen am Heck des Wagens feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und die Feststellung der erforderlichen Personalien zu ermöglichen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (pp)

