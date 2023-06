Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Motorrad

Sophienhof (ots)

Ein Kraftradfahrer kam am Sonntagabend zwischen Sophienhof und Rothesütte zu Fall. Der Mann verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht - Lebensgefahr besteht jedoch nicht.

