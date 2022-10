BPOLI EBB: 355 Meter Bahnkabel gestohlen

Schönau-Berzdorf (ots) - Bei der Bundespolizei gingen am Morgen des 1. Oktober 2022 mehrere Bürgerhinweise zu möglichen Migranten in Schönau-Berzdorf ein. Um 10:05 Uhr nahmen die Beamten auf der Hauptstraße fünf unerlaubt eingereiste Männer aus Afghanistan in Gewahrsam. Sie sind zwischen 22 und 43 Jahren alt und konnten keine Reisedokumente vorlegen. Sie waren von Schleusern ab der Türkei auf der Balkanroute an ...

mehr