Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Schwarzer Mitsubishi beschädigt

Zeugen gesucht

Kalkar (ots)

Am Freitag (11. August 2023) kam es zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr an der Grabenstraße in Kalkar zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen Mitsubishi Outlander hatte ihren Wagen an der Örtlichkeit abgestellt und musste nach der Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen an der linken Heckseite wahrnehmen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell