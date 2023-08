Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall: Fahrer eines elektrischen Krankenfahrstuhls schwer verletzt

Rees-Empel (ots)

Am Dienstag (15. August 2023) kam es gegen 18:20 Uhr an der Reeser Landstraße / Schwarzer Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 91-jähriger Mann aus Rees befuhr mit seinem Krankenfahrstuhl die Straße Schwarzer Weg aus Richtung Millingen kommend. Am Kreuzungsbereich der B 67 / L 459 stoppte der Mann verkehrsbedingt seinen Krankenfahrstuhl. Aufgrund weiterer Verkehrsteilnehmer welche die Straße zum Unfallzeitpunkt befuhren, übersah der Mann eine vorfahrtsberechtigte Verkehrsteilnehmerin, als er die Straße in Richtung Haldern überqueren wollte. Die 20-jährige Frau aus Goch, welche mit einem schwarzen 3er BMW die B67 in Fahrtrichtung Rees befuhr, kollidiert mit dem Krankenfahrstuhl, konnte durch ein Brems- und Ausweichmanöver aber einen Frontalzusammenstoß verhindern. Durch die Wucht der Kollision kippte der Rollstuhl um und der Mann stürzte zu Boden. Der 91-jähriger Mann aus Rees musste aufgrund seiner Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. (pp)

