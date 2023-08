POL-KLE: Goch - Diebstahl von Firmengelände: Unbekannte Täter entwenden Kfz-Zubehör

Kevelaer (ots) - Am Freitag (11. August 2023) kam es zwischen 08:20 Uhr und 14:00 Uhr an der Feldstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein grausilberner Ford Transit Tourneo am Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt, welchen die 44-jährige Halterin am Fahrbandrand abgestellt hatte. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom ...

