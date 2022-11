LPI-SHL: Tritt gegen das Bein und Beleidigung auf dem Spielplatz

Bad Salzungen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter zerstach in der Zeit vom 03.11.2022 bis 08.11.2022 die beiden Vorderreifen eines Renault, der auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen geparkt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

mehr