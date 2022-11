Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Benefizkonzert in der Hauptkirche St. Marien

Suhl (ots)

Am 13.11.2022 find traditionelle das Benefizkonzert der Landespolizeiinspektion Suhl in der Suhler Hauptkirche St. Marien statt. Nach zweijähriger Pause möchten wir in diesem Jahr an die jahrelange Tradition anknüpfen und Sie herzlich einladen. Das Thüringer Polizeiorchester unter Leitung von Christian Beyer entführt Sie in die die Welt der Filmmusik. So können Sie den Alltag vielleicht für einen kleinen Moment vergessen. Seien Sie gespannt! Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen. Der Eintritt ist frei, wir sammeln am Ende der Veranstaltung Spenden für die Suhler Kindertafel.

