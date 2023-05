POL-DU: Hamborn: Verkehrsstreitigkeit endet im Krankenhaus

Duisburg (ots) - Eine stillgelegte Saunahütte an einem Schwimmbad an der Schillerstraße stand am Dienstag (2. Mai) gegen 14:10 Uhr lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand auf dem Schwimmbadgelände. Die Polizei kann einen technischen Defekt ausschließen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen. ...

