POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß beim Abbiegen

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochvormittag (12.04.2023, 10.08 Uhr) eine Pedelec-Fahrerin in Ostbevern schwer verletzt worden. Die 74-jährige Frau aus Ostbevern stürzte mit ihrem Pedelec nach einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 57-jährigen Ostbeveranerin an der Kreuzung Großer Kamp - Erbdrostenstraße. Rettungskräfte brachten die Rentnerin schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein ...

mehr