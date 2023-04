POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Zusammenstoß zweier Autos

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben vermutlich zwischen Dienstag (11.04.2023, 20.00 Uhr) und Mittwoch (12.04.2023, 08.00 Uhr) einen grauen Ford Edge in Oelde gestohlen. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen GT-LM 2310 stand an der Straße Am Altenfelder Kreuz. Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl oder Verbleib des Autos geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

