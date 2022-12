Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Wohnungseinbrüche in Weinheim - Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag wurde gleich zweimal in Wohnhäuser in Weinheim eingebrochen. Gegen 9 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch das Aufhebeln einer Terrassentüre Zutritt in eine Wohnung in der Weberstraße. Daraus wurde letztlich Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Im Zeitraum von 15.35 Uhr bis 19.55 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Einbrecher ein Schlafzimmerfenster im Buchenweg auf und gelangte so in die Wohnung. Nachdem mehrere Räume durchsucht wurden, entwendete der Täter auch hier Schmuck, Bargeld und kleine Elektrogeräte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

