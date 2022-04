Polizei Bochum

POL-BO: Einen Tag Polizei erleben: auf der Wache, bei den Pferden oder in der Kfz-Werkstatt - Girls' Day am 28. April in Bochum, Herne und Witten

Bild-Infos

Download

Bochum / Herne / Witten (ots)

Der Girls Day, der bundesweite Berufsorientierungstag für Mädchen, findet dieses Jahr am 28. April 2022 statt.

Auch die Polizei in Bochum, Herne und Witten möchte den jungen Teilnehmerinnen erneut eine Zukunftsperspektive aufzeigen. Erste Einblicke in den Polizeiberuf, unterschiedliche Aufgabenbereiche kennenlernen und die Möglichkeit, Fragen zu stellen, stehen an diesem Tag auf dem Programm.

Darum findet der diesjährige Zukunftstag nicht nur im Bochumer Polizeipräsidium statt, sondern auch auf den Polizeiwachen in Bochum Langendreer, Herne und Witten sowie erstmalig auch bei der Landesreiterstaffel und der Polizei-Kraftfahrzeug-Werkstatt. Insgesamt können sich fast 100 Schülerinnen auf diesen Tag in unserer Behörde freuen.

Aufgepasst: Freie Plätze gibt es noch auf den Wachen in Bochum Langendreer und in Herne.

Was muss ich tun, um dabei zu sein? Interessierte Mädchen nehmen bitte mit den örtlichen Wachen Kontakt auf und melden sich zum diesjährigen Girls Day an.

Polizeiwache Langendreer an der Dördelstraße: 0234 909-3321

Polizeiwache Herne an der Bebelstraße: 02323 950-3621

Zusammen mit dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD NRW) bieten wir erstmalig auch Einblicke in die Polizei-Kraftfahrzeug-Werkstatt am Bochumer Gersteinring an. Dies ist eine spannende Erfahrung für Mädchen, die sich für den Beruf der Kfz-Mechatronikerin interessieren. Das LZPD NRW ist die Service- und Technikbehörde der nordrhein-westfälischen Polizei und sorgt in eigenen Werkstätten dafür, dass die gesamte Fahrzeugflotte der Polizei, vom Streifenwagen bis zum Spezialfahrzeug, einsatzbereit ist.

Interesse geweckt? - Anmeldung und weitere Informationen unter diesem Link: https://www.girls-day.de/@/Show/landesamt-fuer-zentrale-polizeiliche-dienste-nrw/bochum/du-interessierst-dich-fuer-den-beruf-der-kfz-mechatronikerin

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Wenden Sie sich bitte an die Bochumer Pressestelle, damit Termine mit den Wachen und Dienststellen vereinbart werden können.

Hinweis:

Zusagen können nur unter Vorbehalt gegeben werden. Pandemiebedingt oder aus dienstlichen Gründen kann es zu veränderten Abläufen oder auch zu kurzfristigen Absagen der Veranstaltungen kommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell