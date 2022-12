Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Kleidercontainers - Zeugen gesucht!

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Polizei und Feuerwehr mussten am Donnerstagabend wegen eines in Brand stehenden Kleidercontainers in der Konrad-Adenauer-Straße ausrücken - offenbar wurde das Feuer durch Feuerwerkskörper ausgelöst. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, musste dafür aber den Container auftrennen und die darin befindlichen Kleider wässern. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit nicht beziffern. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer gegen 20 Uhr Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 06222 57090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell