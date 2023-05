Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Nach Streit über Fuß gefahren

Duisburg (ots)

Ein Autofahrer hat am Mittwochabend (3. Mai, 19:05 Uhr) offensichtlich beim Abbiegen von der Düsseldorfer Straße auf einen Supermarktparkplatz nicht auf einen Radfahrer geachtet. Der Fahrradfahrer bremste stark ab und konnte so einen Zusammenstoß vermeiden. Nach verbalen Streitigkeiten zwischen beiden Verkehrsteilnehmern soll der Fahrer des grünen Opel wieder eingestiegen und dem 34-Jährigen Radler über den Fuß gefahren sein. Anschließend parkte der Unbekannte den Wagen und lief in Richtung Fischerstraße weg. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Fahrer aufgenommen. Der verletzte Radfahrer wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.

