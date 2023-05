Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Seniorin stürzt bei Raubversuch - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Eine Seniorin ist am Freitagnachmittag (28. April) gegen 17:10 Uhr bei einem Raubversuch auf der Ziegelhorststraße gestürzt und kam zur Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die 87-Jährige wollte gemeinsam mit einer Freundin von einer Bushaltestelle gegenüber eines Supermarktes nach Hause laufen, als jemand von hinten an ihrer Handtasche riss. Sie konnte die Tasche festhalten, stürzte dabei allerdings zu Boden. Der Räuber rannte ohne Beute in Richtung Fahrner Straße davon. Zeugen, die einen Verdächtigen gesehen haben mit dunkler Hose und blauer Jacke, an der sich rote und weiße Farbelemente befinden, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell