LPI-J: Beschädigt und weggefahren

Jena (ots) - Die "Verzierung" einer Hausfassade in der Magnus-Poser-Straße meldete am Montagmittag ein Zeuge. Unbekannte hatten in der Zeit zwischen 13 und 14 Uhr vier Buchstaben in grüner Farbe in den Maßen 70x50 cm angebracht. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

